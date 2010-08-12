Україна збільшила експорт вугілля на 59%

Україна в січні-червні 2010 року збільшила експорт вугілля в грошовому виразі на 59,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 237,105 млн. дол. Обсяг експорту вугілля за вказаний період у загальному обсязі експорту становив 1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому за звітний період імпорт вугілля в Україну збільшився в 2,53 раза – до 765,866 млн. дол. Обсяг експорту вугілля в загальному обсязі експорту в січні-червні ц.р. становив 3%.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, вуглевидобувні підприємства України в січні-червні 2010 року збільшили видобуток рядового вугілля на 3%, або 1,072 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 36,951 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У 2009 Україна скоротила експорт вугілля на 37,5%, порівняно з 2008 роком – до 346,423 млн. дол. При цьому імпорт вугілля в України минулого року скоротився на 62,3% – до 795,095 млн. дол.

У 2009 році вуглевидобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком – до 72,219 млн. тонн. Видобуток коксівного вугілля за 2009 рік скоротився на 4,3%, або 1,143 тис. тонн, – до 26,494 млн. тонн, енергетичного – на 8,4%, або 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.