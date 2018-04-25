Газ для села - фальсификат низької якості?

Газ, ціна на який росте як гриби після дощу, залишається мало не основною темою дня уже не перший рік. Незважаючи на обіцянки влади не підвищувати вартість блакитного палива, особливо з урахуванням "перспективної" співпраці з Росією, вона тільки те і робить, що збільшується. Посприяв ситуації і рятувальний для економіки, як нас запевняють, кредит Міжнародного валютного фонду. Обіцяні майже 15 млрд доларів, з яких ми вже отримали 1,9 млрд відгукнулися для українців не лише зростанням ціни газу, але і пенсійного віку, тарифів на ЖКП і так далі, що в цілому і визначає наше буття. Навіщо потрібні ці гроші, парно кажучи, мені не зрозуміло. Адже беремо позики не вперше, а економіка крутішою не стає. Причому апетити влади не відповідають нашим можливостям, адже віддавати будемо ми, пересічні українці, а на кожного вже припадають тисячі доларів. А що стосується боргу України, то, за заявами верхів, він наближається до 40% ВВП. Тобто, ситуація непевна. Ось тому, що б не робив, а думаєш, як вижити. Особливо, коли грабують свої.

Ця думка у черговий раз відвідала, коли знаходилася за 60 км від Києва. Поставивши на плиту каструлю, подумалося, скільки ж нещасливий газ коштуватиме майбутньої весни, адже згідно з Меморандумом з МВФ, він подорожчає ще на 50%. Звернуло на себе увагу те, що вода закипає занадто довго. Засікла час, і вийшло, що для кип`ятіння 2л треба не менше 10 хвилин, причому як з`ясувалося, іноді й більше (у Києві - 2 хвилини). Цікаво, що ж відбувається на периферії? До того ж газ за кольором і запахом занадто відрізняється від столичного.

І ще один випадок. Сусід по будинку випадково бортом машини пошкодив газову трубу. Поспіхом стали дзвонити газівникам. Абсолютно спокійно з іншого боку трубки відповіли: "Нічого страшного, приїдемо години за дві". А коли з`явилися на місці, то перед тим, як зварити трубу, просто заткнули дірку... піднятою під деревом грушею. На питання, чи допоможе, відповідь була така - боятися нічого, тиск такий, що можна прикрити хоч повітряною кулькою, щоб не сильно запах дратував. А суміш замість газу подається рівнозначна повітрю.

Як зазначив місцевий газівник, "у нас частенько правильний газ розбавляють і подають в магістралі, а лічильники мотають, а ця суміш уже не так горить і не дає стільки тепла. Коли газ "правильний", то горить на плиті синім полум`ям і швидко усе нагрівається, а ось коли щось з газом не те, то вогонь - червонястий і нагріває помітно повільніше, і при згоранні смердить чимось... А лічильник рахує все одно, йому пофіг.".

Досить барвисте пояснення. Але далі ще краще. У цілях економії в регіонах люди прагнуть з останніх сил заробити на новий так званий дворівневий котел. Та ба. Диво техніка ламається, не доживаючи відведеного для роботи терміну у гарантійному талоні. Пояснення одне - газ іноземця не влаштовує. То тиск не підходить, то густина. А ремонт обходиться в половину вартості агрегату. Ось і починають наші кулібіни "модернізувати" старий, вітчизняний, на новий лад. Говорять, прогресу більше.

Звичайно, можна просторікувати, мовляв, пора переходити на інші теплоджерела. Про те, що газифікацію сіл України треба згортати, подейкували і при минулій владі. Причому теж посилалися на подорожчання газу. І правильно, ціна на блакитне паливо незабаром буде настільки велика, що сільські споживачі просто не зможуть за нього платити, адже виживають практично на мінімальну зарплату. Але тільки цікаво, як перевести будинок у 150 квадратів на електроенергію на периферії. Для цього треба поміняти усі дроти, купити електрокотел, встановити консульний регулювальник, щоб як на заході - обігріваєш ту кімнату, у якій перебуваєш. І усе це коштує не копійки, а десятки тисяч гривень. Як зіставити це з гаманцем аграрія. Виживає він частенько за рахунок власного господарства. Так придавімо його остаточно. І так не зрозуміло, як у нас ще дихає АПК.

Є ще альтернатива. Можна топити вугіллям або дровами. Але тільки треба, щоб цим спочатку зайнялися наші віпи. Ох, і хочеться подивитися на них за цим заняттям!

***Для систем газопостачання міст та інших населених пунктів встановлені наступні категорії тиску газу в газопроводах: низький - не більше 0,05 кгс/см2; середній - більше 0,05 до 3,0 кгс/см2; високий – більше 3 до 6 кгс/см2; високий - від 6 до 12 кгс/см2. Залежно від максимального робочого тиску газу внутрішні газопроводи підрозділяються на газопроводи низького, середнього і високого тиску. Газопроводи низького і середнього тиску прокладають усередині будівель з водогазопровідних труб (ГОСТ 3262-62), газопроводи високого тиску до 6 кгс/см2 - з труб (ГОСТ 10704-63 і 10705-63) електрозварювань; газопроводи високого тиску до 12 кгс/см2 - з прямошовних труб (ГОСТ 10704-63 і ГОСТ 10706-63) електрозварювань і безшовних гарячекатаних труб (ГОСТ 8731-74 і ГОСТ 8733-74). Для захисту від корозії внутрішні газопроводи після їх випробування на міцність і щільність забарвлюють зовні масляною фарбою за два рази. Для газопостачання житлових і громадських будівель, дитячих і лікувальних установ, навчальних закладів і підприємств громадського харчування застосовують газ низького тиску. Для газопостачання промислових підприємств використовують газ тиском до 6 кгс/см2 і тільки при техніко-економічному обгрунтуванні може бути використаний газ тиском до 12 кгс/см2. У невеликих містах прокладають газову мережу низького тиску. У великих містах, де є газова мережа високого тиску, газ з цієї мережі послідовно надходить у мережу середнього тиску, звідки прямує в районні або квартальні регуляторні станції, які знижують тиск газу до 300 мм вод. ст. і нижче та перескеровують газ у мережу низького тиску.

Це Були, так би мовити, "містечкові розбірки", але є і думка експерта, який, із зрозумілих причин, залишиться неназваним. Він пояснив ситуацію з якістю газу таким чином: "Якщо погано закипає чайник - значить нижчий тиск. А тиск регулюється у кожному районі окремо, а коли газ подається з низьким тиском, означає його щільність менша. Усе це - технічні деталі газорозподільних станцій.

Що стосується якості газу, то технічно її змінити можна. Якщо в газі метану менше, то більше Пропану-Бутану. Останній "відсортовується" на пунктах очищення. Його заправляють в балони і продають населенню. А якщо газ на місцях погано очищають, то і конфорка горить гірше, і будинок нагріватися довше…Усе залежить від ГРС, де перекладають газ з середнього тиску на споживчий, а для деяких районів його подають ще нижче, ніж вимагають нормативи. Об`єм газу, який пройде через датчики, відповідатиме нормі, а витрата справжнього палива менша. Практично платитимемо за повітря.

При цьому датчиками охоплено дуже незначна частина споживачів. Це в промисловості вони стоять, там боротися з такими явищами простіше. А населення в основному споживає газ за нормативами. Ось тут залишаються у виграші постачальники - і у разі, коли нижча якість, і у разі, коли нижчий тиск. Адже населення платить залежно від кубатури. А як говориться, поки чайник закипає або вода нагрівається в трубах і батареях, лічильник крутить. І чим довше крутить, тим більше заплатите.

Для того, щоб чітко знати витрату, потрібні щільноміри для контролю щільності газу. Ми хотіли колись купувати для міськгазу. Просили городяни. Газ населенню подається змішаний - російський, азійський та місцевого "розливу". І щоб чітко знати витрати, потрібні такі прилади. Але через високої ціни так руки і не дійшли".

Іншим словами, на периферії людей банально грабують, зменшуючи тиск газу в системі, домішуючи в нього незрозуміло що і скільки. А тут ще підвищення вартості палива. Від цього особливо постраждає сільське населення, що так раділо в минулому столітті підведенню газу в рідному будинку. Вони зі своїми котлами зараз вилетять в трубу. Наше зруйноване донезмоги село оплачує газ городян, а ще страшніше - промисловості. Це відбувається не перший рік, але тим і гірше, що і зараз влада, яка прийшла під гаслом "Україна для людей", саме про них і не згадує, посилено займаючись дерибаном "пирога", не забуваючи при цьому про свою означну промислову "схильність". А що стосується облгазів, які поставляють нам своє паливне ноу-хау, то ця тема гідна окремої статті - розібратися з самим тіньовим ринком України давно пора.

І ще про висловлювання влади з приводу переходу не альтернативні джерела енергії. Вартість комунальних послуг ростиме незалежно від того, які з них використовують. Згідно з новою програмою реформування ЖКГ, прийнятою парламентом, тарифи підвищуватимуть протягом 5 років до економічно обгрунтованих. Зрозуміти б, чим обгрунтованих…

Нана Чорна (УНІАН)