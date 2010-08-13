Кабмін виділив 310 млн. грн. на енергоефективність

Кабінет міністрів України вирішив виділити Національному агентству з питань забезпечення ефективності використання енергетичних ресурсів (НАЕР) із спеціального фонду держбюджету 310 млн. грн. на реалізацію державної цільової програми енергоефективності на 2010-2015 роки.

Про це сказано в постанові Кабміну від 11 серпня №704, опублікованій на урядовому порталі.

Згідно з документом, вказані кошти надійшли як допомога Європейського Союзу на підтримку виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року у галузі енергоефективності і поновлюваних джерел енергії.

Цією ж постановою Кабмін затвердив порядок використання виділених коштів НАЕР.

Довідка УНІАН. У березні 2006 року Україна затвердила Енергетичну стратегію на період 2006-2030 рр., яка визначає основні цілі і пріоритети політики України у галузі енергетики і охоплює усі сфери енергетичної галузі. Основними цілями цієї Стратегії є зміцнення ролі України як ключової транзитної держави і підвищення рівня її енергетичної безпеки.