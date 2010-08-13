Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Відповідна постанова Кабміну (№713 від 4 серпня ц. р.) опублікована на урядовому порталі.

В постанові уряду показники фінплану не наводять.

Також своєю постановою Кабмін доручив Міністерству фінансів передбачити під час підготовки змін в Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” випуск облігацій внутрішньої державної позики в сумі 7,4 млрд. грн. з придбанням в державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євгеній БАКУЛІН повідомив, що Кабінет міністрів прийняв за основу фінансовий план компанії на 2010 рік.

«Фінплан прийнятий за основу. Є незначні зауваження, які будуть усунені до наступного засідання уряду», - сказав він.

Є.БАКУЛІН також дав зрозуміти, що дефіцит, що закладається в проект фінплану, буде меншим 10 млрд. грн.

Нагадаємо, 23 червня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік з дефіцитом не більше 1% ВВП.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року складе 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, підприємства якої здобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.