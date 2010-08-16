«Газ України» не задоволений рівнем розрахунків підприємств ТКЕ

За даними оперативного моніторингу, на 14 серпня 2010 року підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) розрахувалися з ДК "Газ України" за спожитий з 1 жовтня 2009 року природний газ на 77%, сума заборгованості підприємств ТКЕ перед компанією за цей період перевищує 2,3 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК "Газ України".

У повідомленні сказано, що найбільші борги за газ за період з 1 жовтня 2009 залишаються у підприємств ТКЕ Донецької (473 млн. грн.), Дніпропетровської (333 млн. грн.), Луганської (273 млн. грн.), Харківської (231 млн. грн.) та Одеської (133 млн. грн.) областей.

На 14 серпня борг столичної енергокомпанії АЕК "Київенерго" перед ДК "Газ України" перевищує 1,94 млрд. грн. (рівень оплати у 2010 році - 55%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 року природний газ стабільно демонструють підприємства ТКЕ Луганської (47%), Закарпатської (47%), Житомирської (61%) областей та Севастополя (56%).

Повністю розрахувалися за спожитий природний газ теплоенергетичні підприємства Миколаївської області, Чернівецької - на 96%, Полтавської - на 95%.

ДК "Газ України" зазначає, що за наявності у підприємств ТКЕ заборгованості за спожитий з 1 жовтня року природний газ, договору на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. заключати не будуть і, відповідно, не виділятимуть планові об'єми природного газу.

ДК "Газ України" також попереджає, що у разі недотримання дисципліни розрахунків за спожитий газ компанія підніматиме перед керівництвом місцевих органів влади питання про зміну менеджменту теплопостачальних підприємств.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання", відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.