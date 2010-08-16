Україна збільшила транзит газу на 20,7%

Транзит природного газу по території України у січні-липні 2010 року збільшився на 20,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти по території України в січні-липні скоротився на 33,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування газу по газотранспортній системі України в січні-липні збільшилося на 19,7% а нафти - скоротилася на 23,9%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році транзит природного газу по території України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком, транзит нафти - на 11,4%. Загальне транспортування нафти по нафтопровідній системі України у 2009 році скоротилося на 5,9%, газу - на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ "Укртранснафта".