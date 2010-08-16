Гуртові ціни на бензин в Україні знизилися

З 9 до 16 серпня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 1,1-2,4% (у середньому на 1,8%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 9 до 16 серпня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А- 80 - знизилися на 1,1%, або 90 грн./тонна, - до 8190 грн./тонна; на бензин А- 92 - знизилися на 2%, або 170 грн./тонна, - до 8250 грн./тонна; на бензин А- 95 - знизилися на 2,4%, або 200 грн./тонна, - до 8290 грн./тонна; на дизельне паливо - знизилися на 1,8%, або 130 грн./тонна, - до 7170 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.