Ціни на нафту продовжили зниження

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок знизилися на тлі слабких макроекономічних даних з Японії та США - одних з головних споживачів енергоресурсів у світі, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.

Трейдерів розчарували дані з Японії - ВВП країни в другому кварталі поточного року зріс на 0,4% в річному численні - гірше від очікувань аналітиків. Міністерство торгівлі США повідомило, що роздрібні продажі, включаючи продажі автомобілів і бензину, впали на 0,1% у липні, продовжуючи слабку тенденцію. Аналітики побоюються зниження споживання в США.

Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,26 долара - до 74,85 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,15 долара - до 75,24 долара за барель.

Нагадаємо, в липні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 72,51 долара, у червні - 72,97 долара, у травні - 74,48 долара, у квітні - 82,33 долара, у березні - 77,21 долара, у лютому - 72,99 долара, у січні - 76,01 долара.

Рекорд ціни кошика було встановлено 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за барель.

У березні 2008 року кошик було розширено до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, зараз ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).