Україна планує збільшити видобуток газу у 1,5 раза

Україна планує за три роки збільшити власний видобуток газу в 1,5 раза - до 30 млрд. кубометрів.

Про це заявив учора в ефірі "5 каналу" перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

"Зараз ми добуваємо в межах 20 млрд. кубів. Я думаю, роки через три ми збільшимо об'єм видобутку у півтора рази. Хоч би 30 млрд. кубів ми повинні добувати в Україні", - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що такий об'єм газу зможе задовольнити потребу в ньому населення і підприємств житлово-комунального господарства.

Також А. КЛЮЄВ зазначив, що необхідно забезпечити рентабельність нафто- і газодобувних компаній на рівні 8-12%, чого можна досягти, зокрема, завдяки підвищенню тарифу на газ для населення.

"Необхідно приводити усе у відповідність, щоб хоч би нафто- і газодобувні компанії працювали на рівні рентабельності 8-12%. Тому і приводяться ціни у відповідність" - сказав перший віце-прем'єр.

Крім того, він повідомив, що Україна працює над організацією видобутку на своїй території сланцевого газу.

Нагадаємо, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну на газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

Як повідомляв УНІАН, українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-червні скоротили видобуток природного газу на 6,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 9,6 млрд. куб. м

У 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1% порівняно з 2008 роком - до 20,3 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" та ДАТ "Чорноморнафтогаз", що входять в структуру НАК "Нафтогаз України".