Пакет «Прикарпаттяобленерго» продали за стартову ціну

Інвестиційна компанія ТОВ "Магнум Капітал" сьогодні під час аукціону на Українській біржі придбала 25,021-процентний державний пакет акцій ВАТ "Прикарпаттяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, держпакет акцій "Прикарпаттяобленерго" був придбаний покупцем за його стартовою ціною 86 млн. 364 тыс. грн. Початкова ціна однієї акції пакету акцій ВАТ "Прикарпаттяобленерго", що виставляється на продаж, склав 3,3306 грн.

Реалізований держпакет обленерго був виставлений на торги єдиним лотом. Усього в торгах брала участь одна компанія - "Магнум Капітал". За інформацією присутнього на торгах представника Фонду державного майна України, друга з тих, що подали заявку на участь в аукціоні, компаній - інвестиційна компанія "Конкорд Капітал" не була допущена до торгів, оскільки не сплатила гарантійний внесок.

Як повідомив після закінчення торгів представник компанії-покупця, на цей момент компанія придбала держпакет акцій обленерго для себе, проте, надалі він не унеможливив його перепродажу.

Довідка УНІАН. "Прикарпаттяобленерго" є монопольним постачальником електроенергії на території Івано-Франківської області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 25,02% акцій "Прикарпаттяобленерго" належать державі і передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Недержавними акціонерами "Прикарпаттяобленерго" є кіпрські Larva Investments Limited та Bikontia Enterprises Limited, яким належать по 16,88% акцій, 16,55% - Lex Perfecta Limited та 11,04% - Margaroza Commercial Limited (обоє - Кіпр).

"Прикарпаттяобленерго" у 2009 році збільшило прибуток на 12,3% порівняно з 2008 роком - до 70,327 млн. грн.