Підприємства ТКЕ розрахувалися за спожитий газ на 77%

Станом на 16 серпня цього року підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) в середньому розрахувалися за спожитий в період опалювального сезону 2009-2010 рр. газ на 77%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради з регіонами.

За його словами, за опалювальний сезон підприємства ТКЕ спожили природного газу на 10 млрд. грн., сплатили - 7,7 млрд. грн. Заборгованість за опалювальний сезон становить 2,3 млрд. грн.

Міністр відзначив, що з початку цього року підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 6,5 млрд. грн., сплатили 5,9 млрд. грн., зокрема, за поточне споживання - 4 млрд. грн., з урахуванням заборгованості за газ, спожитий у попередніх періодах – 1,8 млрд. грн.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що середній по Україні рівень розрахунку за газ становить 63%, загальний рівень оплати за січень-серпень поточного року становить 91%.

При цьому впродовж липня заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий цього року газ зменшилася на 147,1 млн. грн., загальна заборгованість зменшилася на 139,5 млн. грн.

Міністр зазначив, що найбільший обсяг загальної заборгованості за газ мають підприємства Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Запорізької, Одеської, Рівненської, Львівської, Житомирської областей і Криму.

Заборгованість підприємств ТКЕ за газ у поточному році становить 2,4 млрд. грн., загальна заборгованість за період 2000-2010 рр. – 5,6 млрд. грн.