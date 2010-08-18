Світові ціни на нафту виросли

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 17 серпня, виросли на тлі позитивних статистичних даних від великих американських корпорацій і зниження курсу долара, повідомляє Рейтер.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів виросла на 1,30 долара - до 76,93 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,53 долара - до 75,77 долара за баррель.