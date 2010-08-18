Світові ціни на нафту виросли
10:23, 18 серпня 2010Енергетика
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Долар знижується
Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів виросла на 1,30 долара - до 76,93 долара за баррель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,53 долара - до 75,77 долара за баррель.
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