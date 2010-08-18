Клюєв доручив виділити 800 млн. грн. шахтарям

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству фінансів України виділити 800 млн. грн. для виплати зарплат шахтарям до професійного свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Кошти доручено виділити до 20 серпня.

«Ми повинні гідно зустріти День шахтаря, забезпечити ритмічне й повне фінансування галузі, для чого доручаю Мінфіну забезпечити до 20 серпня направлення бюджетних коштів обсягом 800 млн. грн. для розрахунків із зарплати з шахтарями», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також доручив Мінвуглепрому забезпечити виплату зарплат працівникам галузі в повному обсязі.

День шахтаря в Україні святкують в останню неділю серпня.