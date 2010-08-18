На Рівненській АЕС ремонтуватимуть 1-й енергоблок

Сьогодні о 00 год. 02 хв. енергоблок №1 Рівненської АЕС було відключено від енергомережі для проведення капітального планового ремонту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, 18 серпня на атомних станціях України в роботі знаходяться 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 32-а доба капітального планового ремонту (ремонт третьої системи безпеки).

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 49-а доба середнього планового ремонту (ремонт першої системи безпеки).

7 серпня о 18 год. 41 хв. енергоблок №1 Южно-Української АЕС виведено у холодний резерв.

На енергоблоці № 2 Хмельницької АЕС 65-а доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 610 МВт, РАЕС – 1 930 МВт, ЮУАЕС – 1 260 МВт, ХАЕС – 920 МВт.

17 серпня атомними станціями України було вироблено 220,24 млн. кВт/г електроенергії

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС – у межах норми.