Янукович відмовився коментувати підвищення цін на газ для населення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утримався від коментарів щодо рішення про підвищення цін на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу на Сорочинському ярмарку журналіст телеканалу СТБ намагалася поставити Президенту запитання щодо його позиції у ситуації з підвищенням цін на газ для населення в Україні.

Водночас, як було наголошено, час для проведення зустрічі з пресою вже вичерпався і В.ЯНУКОВИЧ не відповівши на запитання залишив приміщення прес-центру, щоб взяти участь у подальших заходах в рамках проведення Сорочинського ярмарку.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населення.