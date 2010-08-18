Київ планує погасити заборгованість перед «Київенерго»

Київ планує до 6 вересня цього року погасити заборгованість з компенсації різниці тарифів на теплову енергію перед АК «Київенерго» шляхом залучення банківських кредитів в обсязі 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконуючий обов`язки голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

За його словами, зараз проходить узгодження з Міністерством фінансів схеми залучення кредитів.

«В результаті ми випустимо необхідну кількість векселів на цю суму. Зараз ми проводимо консультації з комерційними банками, з Національним банком консультації вже проведені. Зрештою це дасть можливість місту одержати дешеві позикові ресурси, що дадуть змогу виконати необхідні зобов`язання перед газопостачальними організаціями. За нашими планами, все ми маємо завершити до 6 вересня», – сказав О.ПОПОВ.

При цьому він підкреслив, що планується до цього часу не тільки залучити кошти, а й погасити борг. «До 6 вересня ми плануємо провести навіть операції, пов`язані з оплатою різниці тарифів «Київенерго», – сказав О.ПОПОВ.

Як уточнили УНІАН у прес-службі «Київенерго», станом на 1 липня ц.р. борг КМДА перед компанією з компенсації різниці в тарифах становив 2 млрд. 98 млн. грн. При цьому заборгованість компанії перед газопостачальними організаціями на сьогодні становить 1 млрд. 970 млн. грн.