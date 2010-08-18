Нафта ОПЕК подорожчала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у вівторок, 17 серпня, підвищилася на 0,98 долара - до 73,25 долара за барель з 72,27 долара за барель в попередній день торгів, йдеться в опублікованому в середу повідомлення організації, повідомляє РИА Новости

У липні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 72,51 долара, в червні - 72,97 долара, в травні - 74,48 долара, в квітні - 82,33 долара, в березні - 77,21 долара, в лютому - 72,99 долара, в січні - 76,01 долара.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року опинилася більш ніж удвічі нижче - 61,06 долара за барель.

У березні 2008 року "кошик" була розширений до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, в даний час ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що здобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).