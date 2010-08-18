Україна збереже тариф на транзит венесуельської нафти до Білорусі - Мінтранс

Україна не має наміру знижувати тариф на транзит венесуельської нафти до Білорусі, оскільки Мінськ не забезпечує транзит у встановленому обсягу.

Про це в коментарі агентству УНІАН заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Він відзначив, що на сьогоднішній день транзитом через Одеський порт за місяць проходить по два танкери, що не може забезпечити транзит за підсумками року у розмірі 4 млн. тонн.

«За місяць йде по два танкери по 80 тис. тонн. Поставки почалися з травня. Таким чином, вони (Білорусь – УНІАН) не виходять на 4 млн. тонн цього року», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи може бути переглянуто тариф на транзит нафти у бік зменшення, чого добивається Білорусь, К.ЄФИМЕНКО сказав: «Ні, за такої ситуації не може».

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. У травні-липні через Одеський торговий морський порт до Білорусі транспортовано 230 тисяч тонн венесуельської нафти.

З Одеси нафта транспортується до Мозиря (Білорусь) залізничним транспортом.

Нагадаємо, перший танкер з Венесуели прибув до Одеси 25 квітня, другий - 19 червня, третій - 29 червня, четвертий – 19 липня.

Згідно з домовленостями президентів Білорусі і Венесуели Олександра ЛУКАШЕНКА і Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує закупити у Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році та 10 млн. тонн - у 2011 році.