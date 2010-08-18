Мінтранс не виключає аверсу «Одеса–Броди»

Міністерство транспорту і зв'язку України не унеможливлює переходу на проектний режим роботи (аверс) нафтопроводу "Одеса-Броди" за умови гарантування Білоруссю щорічного прокачування венесуельської нафти в об'ємі понад 9 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

"У нас прийняте було рішення, що якщо об'єм буде більше 9 млн. тонн, тоді це буде Одеса-Броди, а якщо буде близько 4 млн. тонн, то залишиться той маршрут, який зараз є (залізничне постачання, Одеський порт - білоруські НПЗ - УНІАН) ", - сказав міністр.

При цьому він нагадав, що раніше білоруська сторона заявляла про готовність забезпечення транзиту через територію України в об'ємі до 10 млн. тонн нафти на рік, починаючи з 2011 року.

У той же час К. ЄФИМЕНКО зазначив, що за задекларованих раніше Білоруссю об'ємах постачань у 2010 році на рівні близько 4 млн. тонн у поточному році постачання очікують на рівні усього лише близько 1 млн. тонн. Через це міністр зауважив, що Україна не має наміру надавати білоруській стороні знижки на залізничні тарифи на транзит сировини.

Міністр також додав, що не бачить загрози для існуючої схеми постачань венесуельської нафти через територію України у зв'язку з початком постачань венесуельської сировини через прибалтійські порти.

Він пояснив, що у зв'язку зі стягуванням митних зборів на кордоні Латвії і Литви ця схема не вигідна білоруській стороні. "Там є проблема: є перехід між Латвією і Литвою, там стягуються додаткові збори і цей маршрут не зовсім вигідний. Вони привезли туди один танкер і зараз припинили", - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. У травні-липні через Одеський торговельний морський порт в Білорусь транспортовано 230 тисяч тонн венесуельської нафти. З Одеси нафту транспортують в Мозир (Білорусь) залізничним транспортом.

Перший танкер з Венесуели прибув в Одесу 25 квітня, другий - 19 червня, третій - 29 червня, четвертий - 19 липня.

Згідно з домовленостями президентів Білорусі і Венесуели Олександра ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти у 2010 році і 10 млн. тонн - у 2011 році.

Довідка УНІАН. Використання нафтопроводу "Одеса-Броди" в аверсном режимі було передбачено проектом його будівництва. Нафтотранспортний проект "Одеса-Броди" планувався з метою диверсифікації постачань нафти на українські НПЗ і для розвитку транзитних можливостей України. Нафтопровід "Одеса-Броди" планували використовувати для прокачування каспійської нафти в Європу. Україна упродовж двох років з моменту зведення безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по трубопроводу в прямому напрямку. Не отримавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсном напрямку. Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсном напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.