«Нафтогаз України» скоротив платежі у бюджет

Підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", у січні-липні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 36,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 15 млрд. 324,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні сказано, що в цілому, підприємства, які належать до Мінпаленерго, у січні-липні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 25,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 20 млрд. 901,4 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 19 млрд. 101,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, порівняно з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

У цілому, підприємства, що входять до Мінпаленерго, у 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 47 млрд. 369,4 млн. грн.