Україна скоротила транспортування нафти на 24%

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, у січні-липні 2010 року скоротилося на 23,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 17,295 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики.

У повідомленні сказано, що при цьому транзит нафти до країн Європи у січні-липні склав 11,874 млн. тонн, що на 33,2% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-липні філія ВАТ "Укртранснафта" "МН Дружба" в цілому транспортував 12,075 млн. тонн нафти, що на 18,2% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Філія ВАТ "Укртранснафта" "Придніпровські магістральні нафтопроводи" усього перекачала 5,220 млн. тонн нафти, що на 34,5% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-липні частка транзитного об'єму перекачування нафти в загальному об'ємі нафтоперекачки склала 68,7%, а частка нафтоперекачки на нафтопереробні підприємства України - 31,3%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 5,9%, або 2,431 млн. тонн, порівняно з 2008 роком - до 38,535 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи у 2009 році склав 29,112 млн. тонн нафти, що на 11,4%, або 3,731 млн. тонн, менше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації ВАТ "Укртранснафта" (входить в структуру НАК "Нафтогаз України") і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.