Запаси вугілля на ТЕС становлять 3,7 млн. тонн

Запаси енергетичного вугілля на теплових електростанціях України становлять 3,7 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив на брифінгу за результатами засідання уряду міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО.

Він зазначив, що відповідно до графіків, до 15 жовтня запаси вугілля на теплових електростанціях становитимуть 4,5 млн. тонн.

Міністр повідомив, що загалом упродовж опалювального сезону на теплові електростанції заплановано поставити 17,5 млн. тонн енергетичного вугілля. «Відповідно до прогнозного балансу, затвердженого урядом, ми ці завдання виконуємо. Зараз вже поставлено близько 12 млн. тонн, і ми виконаємо своє зобов`язання», - підкреслив він.

Для цього, за словами міністра, галузь нарощує видобуток саме енергетичного вугілля. Ю.ЯЩЕНКО зазначив, що в другому кварталі цього року, порівняно з першим, видобуток енергетичного вугілля збільшився на 340 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив уряду активізувати роботу з підготовки до опалювального сезону. Він підкреслив, що першочергову увагу необхідно приділити забезпеченню країни вугіллям для потреб теплової енергетики й населення. Для цього віце-прем`єр доручив узяти під контроль підготовку очисних забоїв на державних шахтах, збільшити видобуток вугілля й виробництво вугілля необхідних марок при дотриманні необхідної якості.