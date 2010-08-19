Україна збільшила експорт електроенергії

Україна усічні-липні 2010 року збільшила експорт електроенергії на 27,9%, або 507,2 млн. кВт/год, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 2,323 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, 76,2% від загального об`єму українського експорту електроенергії доводилося на постачання у напрямку Білорусі.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину скоротився більш ніж у 2 рази - до 226,5 млн. кВт/год, у Словаччину - на 76,2%, до 256,6 млн. кВт/год, у Румунію - виріс у 2,1 разу, до 61,6 млн. кВт/год.

ДПЗД "Укрінтеренерго" у січні-липні поставило в Білорусь 1,770 млрд. кВт/год електроенергії, тоді як у січні-липні 2009 р. постачання в цю країну складали 191,6 млн. кВт/год.

Польща у січні-червні не імпортувала українську електроенергію.

У липні на експорт передано всього 216,4 млн. кВт/год електроенергії, що на 46,5% менше, ніж в липні 2009 року.

Нагадаємо, з 1 березня Україна припинила комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС по напрямку в Словаччину, Угорщину та Румунію спочатку через внутрішній дефіцит вугілля газової групи, надалі - через невигідну цінову кон`юнктуру.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

У 2009 році експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Гуртовому ринку електроенергії за тарифом, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики.

Довідка УНІАН. Україна у 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год, в порівнянні з 2008 роком - до 4 млрд. кВт/год. Минулого року Україна експортувала електроенергію у Словаччину, Угорщину, Білорусь, Польщу та Румунію.