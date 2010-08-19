Україна збільшила споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), в січні-липні поточного року виросло на 10%, або 9,603 млрд. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 95,796 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період об'єм споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 11%, або 8,450 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-липнем 2009 року - до 84,977 млрд. кВт/год.

У липні споживання електроенергії кінцевими споживачами виросло на 7,5% порівняно з липнем 2009 року - до 11,464 млрд. кВт/год.

Промислові підприємства в січні-липні збільшили споживання електроенергії на 16,2%, або 5,743 млрд. кВт/год, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 41,087 млрд. кВт/год. Зокрема, підприємства металургійної промисловості наростили споживання електроенергії на 24,1%, або 4,356 млрд. кВт/год, - до 22,446 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства за сім місяців збільшили споживання електроенергії на 11,8% - до 5,360 млрд. кВт/год, комунально-побутові, - на 1%, до 10,593 млрд. кВт/год.

Об'єми споживання електроенергії населенням за вказаний період виросли на 8,4%, або 1,689 млрд. кВт/год, порівняно з січнем-липнем 2009 року - до 21,747 млрд. кВт/год.

Загалом частка промисловості в загальному об'ємі споживання електроенергії в Україні в січні-липні до аналогічного періоду 2009 року виросла з 46,2% до 48,4%, тоді як частка населення скоротилася з 26,2% до 25,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год, у порівнянні з 2008 роком - до 169,009 млрд. кВт/год. Об'єм споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год, у порівнянні з 2008 роком - до 134,558 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), скоротилося на 0,5% порівняно з 2007 роком - до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год, - до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.