Україна збільшила виробництво електроенергії на 10,4%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-липні поточного року збільшилося на 10,4%, або 10,129 млрд. кВт/год, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 107,598 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, у січні-липні теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 11,9%, або 4,584 млрд. кВт/год, - до 42,985 млрд. кВт/год, атомні електростанції (АЕС) - на 6,9%, або 3,269 млрд. кВт/год, - до 50,769 млрд. кВт/год, блок-станції та комунальні ТЕЦ - на 9,6%, або 397,9 млн. кВт/год, - до 4,542 млрд. кВт/год.

ГЕС та ГАЕС у січні-липні наростили виробництво електроенергії на 25,3%, або 1,875 млрд. кВт/год, - до 9,297 млрд. кВт/год.

У липні виробництво електроенергії в ОЕС України виросло на 5,8%, або 785 млн. кВт/год, у порівнянні з липнем 2009 року - до 14,286 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в поточному році збільшити виробництво електроенергії на 6,1%, або на 10,5 млрд. кВт/год, - до 183,4 млрд. кВт/год порівняно з 2009 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України у 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год. порівняно з 2008 роком - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.