НКРЕ змінила порядок проведення аукціонів

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) затвердила зміни до Порядку проведення аукціонів з доступу до міждержавних мереж України для експорту електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла сьогодні на своєму засіданні.

Змінами в документ, зокрема, передбачена відмова від формульного принципу формування стартових цін на лоти. Тепер стартова ціна формуватиметься, виходячи з пропозицій самих учасників, що їх фіксуватимуть при подачі заявок на участь в аукціоні. Аукціонна комісія при визначенні стартової ціни орієнтуватиметься на максимальну ціну, запропоновану потенційними учасниками торгів.

Крім того, змінами передбачена можливість тимчасової відмови переможців річних аукціонів від послуг НЕК "Укренерго" з доступу до перерізу. Об'єми, що в цьому випадку звільнилися, виставлятимуть на щомісячні аукціони. При цьому відмова від послуг оператора не звільняє компанію-переможця від виконання фінансових зобов'язань перед "Укренерго", у випадку якщо об'єми, що звільнилися, не були реалізовані на найближчому місячному аукціоні. У разі ж реалізації об'єму, що звільнився, за ціною нижче обумовленої договором з переможцем річного аукціону, останній буде зобов'язаний компенсувати операторові різницю вартості послуг.

Зміни також передбачають введення формульного принципу визначення гарантійного внеску учасниками аукціону.

Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" з лютого провела вже сім безрезультатних місячних аукціонів з реалізації права доступу до експортного перерізу. Відсутність інтересу до експортних постачань з боку українських компаній, яку спочатку обумовлювали об'єктивним чинником нестачі вугілля на Бурштинській ТЕС, нині продиктовано невигідною ціновою кон'юнктурою на енергоринку Європи.

У червні-липні переможці річного аукціону з експорту електроенергії ТОВ "Східенерго", ВАТ "Західенерго" та ДПЗД "Укрінтеренерго" розірвали договори з НЕК "Укренерго" на надання доступу до перерізу.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на увесь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перерізу так званого енергоострова Бурштинського, звідки здійснюється експорт у країни Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ "Західенерго". Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ "Східенерго" (ДПЕК). 25 МВт негарантованих постачань придбала держкомпанія "Укрінтеренерго".Також в грудні і січні "Укренерго" проводила місячні аукціони на період постачання у січні і лютому, на яких "Східенерго" та "Укрінтеренерго" придбали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

Україна в січні-липні 2010 року збільшила експорт електроенергії на 27,9%, або 507,2 млн. кВт/год, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 2,323 млрд. кВт/год.

З 1 березня Україна припинила комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС по напрямку у Словаччину, Угорщину та Румунію спочатку через внутрішній дефіцит вугілля газової групи, надалі - через невигідну цінову кон'юнктуру.

У 2009 році Україна скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год, у порівнянні з 2008 роком - до 4 млрд. кВт/год.

Минулого року Україна експортувала електроенергію в Словаччину, Угорщину, Білорусь, Польщу та Румунію. Експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Гуртовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.