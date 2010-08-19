«Нафтогаз» подасть апеляцію на ухвалу українського суду

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО доручив НАК «Нафтогаз України» подати апеляцію на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня ц.р., якою підтверджується рішення Стокгольмського арбітражного суду, що зобов`язав держхолдинг повернути швейцарській RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

Про це повідомляється в заяві прес-служби Міністерства палива та енергетики України, переданому агентству УНІАН.

«Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО дав доручення НАК «Нафтогаз України» підготувати подання щодо апеляційного оскарження постанови Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня 2010 року щодо рішень Арбітражного трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма», – йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня ц.р. компанія «РосУкрЕнерго АГ» звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу.

Сьогодні, 19 серпня, російська газета «Коммерсант» написала, що «Україна підтвердила рішення Стокгольмського арбітражу за позовом трейдера RosUkrEnergo, на 50% що належить "Газпрому". Шевченківський райсуд Києва визнав, що НАК "Нафтогаз України" порушила контракт і зобов`язана повернути RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометрів газу до 1 вересня або в інший термін, узгоджений сторонами”. Газета пише, що в її розпорядженні опинилася копія рішення Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня. Суд розглядав претензії RosUkrEnergo до НАК "Нафтогаз України", за якими 8 червня Стокгольмський арбітраж встав на сторону трейдера. "Трибунал ухвалив, що "Нафтогаз" порушив контракт 3/04, позбавивши RosUkrЕnergo доступу до 11 млрд. кубометрів природного газу, які належать останньому", - сказано в документі. Також там вказано, що "Нафтогаз" винен RosUkrEnergo 184 млн. дол. Таким чином, український суд повністю підтвердив вердикт міжнародного арбітражу, що було необхідно для виконання рішення в Україні.

RUE створене в 2004 році для закупівлі в "Газпрому" середньоазіатського газу з подальшим перепродажем його Україні. На 50% належить "Газпрому", на 45% - українському підприємцеві Дмитру ФІРТАШУ і на 5% - Івану ФУРСІНУ. До січня 2009 року трейдер був монополістом з продажу газу Україні, а також експортував газ до Європи. Конфлікт навколо спірних обсягів газу виник на початку 2009 року. "Нафтогаз" за розпорядженням тодішнього українського прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО забрав з підземних сховищ країни 11 млрд. кубометрів газу, що належали RosUkrEnergo. Підставою стало право вимоги з трейдера боргу в розмірі 1,7 млрд. дол., які "Нафтогазу" переуступив "Газпром".