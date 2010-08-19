Держконцерн «Ядерне паливо» купило 10% акцій МЦЗУ

Державний концерн «Ядерне паливо» уклав договір з держкорпорацією «Росатом» (Російська Федерація) про придбання 10-відсоткової частки у статутному капіталі Міжнародного центру із збагачення урану (МЦЗУ) в Ангарі.

Про це УНІАН повідомили в українському держконцерні.

Згідно з повідомленням, процедура придбання частки в МЦЗУ українською стороною буде завершена після видачі держконцерну Національним банком України індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиційної діяльності за межами України.

Передбачається, що процес оформлення права власності на частку України в МЦЗУ буде завершено у жовтні цього року.

Довідка УНІАН. Україна має намір приєднатися до діяльності МЦЗУ, учасниками якого є «Росенергоатом» з 90-відсотковим пакетом акцій і «Казатомпром» з пакетом акцій в 10%, шляхом придбання 10% акцій підприємства. Передбачається, що учасником концерну з української сторони виступить новостворений концерн «Ядерне паливо», який за власні кошти викупить 10% акцій МЦЗУ. За оцінками Мінпаливенерго, вартість зазначеного пакету для України може становити близько 100 тис. дол.

Міжнародний центр із збагаченню урану планується організувати в Ангарі (Іркутська обл..) на базі ФДУП «Ангарський електролізний хімічний комбінат» (АЕХК). Засновницькі документи про створення центру підписали у жовтні 2006 року російське ВАТ «Техснабекспорт» і НАК «Казатомпром». Про своє бажання співробітничати в рамках МЦЗУ раніше заявляли Казахстан і Вірменія. МЦЗУ створюється як комерційне підприємство. АЕХК, що займається збагаченням збройового палива, виведено із списку стратегічних підприємств, тому юридичних перешкод для початку роботи міжнародного центру на його базі немає. Запуск збагачувальних потужностей у рамках СП заплановано на 2013 рік.

На даний час у світі існують дві організації з надання послуг із збагачення урану під міжнародним контролем – EURODIF і URENCO.