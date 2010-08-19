На держшахтах борги із зарплати становлять 1 млрд. грн.

На державних підприємствах вугільної промисловості заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) становить 1 млрд. грн., безпосередньо перед працівниками – 26,3 млн. грн.

Про це сказано в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості України.

На підприємствах, підлеглих Мінвуглепрому, станом на 19 серпня ц.р. загальна сума заборгованості із зарплати (з нарахуваннями) становить 995 млн. 56 тис. грн. З цієї суми на руки люди не одержали 26 млн. 289 тис. грн.

Згідно з повідомленням, загальна сума недоплачених (з нарахуваннями) коштів (лише за липень), становить 1 млрд. 144 млн. 796 тис. грн., з яких на руки працівники не одержали 660 млн. 557 тис. грн.

За інформацією прес-служби, на діючих вуглевидобувних підприємствах ситуація виглядає таким чином: заборгованість становить 952 млн. 928 тис. грн., зокрема безпосередньо перед працівниками – 7 млн. 226 тис. грн.; сума недоплаченого липневого заробітку, – 1 млрд. 122 млн. 493 тис. грн., з яких на руки шахтарі не одержали 647 млн. 107 тис. грн.

На організації шахтобудівного комплексу припадає 27 млн. 652 тис. грн. боргів, зокрема перед працівниками – 13 млн. 124 тис. грн. До того ж за липень шахтобудівники ще не одержали 10 млн. 153 тис. грн., з них «чистими» – 6 млн. 475 тис. грн.

Ще 14 млн. 476 тис. грн. становить заборгованість на шахтах III групи. На руки працівники цих підприємств недоотримали 5 млн. 939 тис. грн. До того ж липневої зарплати не надійшло на підприємства на суму 12 млн. 150 тис. грн., з яких на руки – 6 млн. 975 тис. грн.

При цьому в прес-службі відзначають, що за інформацією департаменту інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, вчора на брифінгу за підсумками засідання Кабміну міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО заявив, що «уряд забезпечує виплату заробітної плати трудящим вугільної галузі в повному обсягу». Він відзначив, що поточної заборгованості з виплати зарплат на сьогодні немає.

Також у прес-службі нагадали, що вчора на засіданні уряду перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству фінансів виділити 800 млн. грн. для виплати зарплат шахтарям до їх професійного свята.