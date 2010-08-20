Сьогодні відбудеться розгляд справи Макаренка
10:31, 20 серпня 2010Енергетика
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У Печерському суді
Сьогодні, 20 серпня, о 10.30 у Печерському районному суді міста Києва відбудеться розгляд справи екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко
Як повідомлялося, А.МАКАРЕНКО був затриманий в рамках розслідування кримінальної справи щодо нанесення збитків Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогаза" у Стокгольмському арбітражі.
Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Щодо А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".
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