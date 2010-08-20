Сьогодні відбудеться розгляд справи Макаренка

Сьогодні, 20 серпня, о 10.30 у Печерському районному суді міста Києва відбудеться розгляд справи екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко

Як повідомлялося, А.МАКАРЕНКО був затриманий в рамках розслідування кримінальної справи щодо нанесення збитків Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогаза" у Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Щодо А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".