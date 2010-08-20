КМДА має намір погасити борги «Київенерго» векселями

Київська міська державна адміністрація збирається погасити заборгованість "Київенерго" перед газопостачальниками за вексельною схемою.

Про це сказано у переданому УНІАН повідомленні Департаменту корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

"Пропозиція полягає у тому, що відповідно до договору переведення боргу КМДА безпосередньо розраховується векселем з "Газом України", без участі "Київенерго". "Газ України", у свою чергу, реалізує вексель фінансовим установам і, таким чином отримує гроші за паливо", - пояснив голова правління АК "Київенерго" Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, при такій схемі "Київенерго" уникає подвійного оподаткування, що "в умовах складного фінансового становища компанії безрозсудно і взагалі неприпустимо".

Як зазначив Е. СОКОЛОВСЬКИЙ, вексельна схема погашення боргу КМДА перед АК "Київенерго" по різниці в тарифах тимчасово вирішить питання стабільності газопостачання об'єктів столичної енергокомпанії.

"Введення вексельної схеми - рішення ефективне, але тимчасове. Його перевага в терміновості реалізації. Але "Київенерго" влаштує лише та вексельна схема, яка розроблена компанією спільно з "Газом України", - сказав він.

За словами Е. СОКОЛОВСЬКОГО, введення вексельної схеми погашення боргу КМДА перед АК "Київенерго" по різниці в тарифах до початку нинішнього опалювального сезону дозволить АК "Київенерго" не мати боргів перед ДК "Газ України" за попередні періоди. Отже, підкреслив він, енергокомпанія зможе підписати договори на постачання палива з газопостачальниками до кінця року, але питання оплати за нього залишається відкритим.

Термін введення вексельної схеми залежить від переговорів КМДА з фінансовими установами, які повинні придбати векселі, сказав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДК "Газ України", на 14 серпня борг столичної енергокомпанії "Київенерго" за газ перевищує 1,94 млрд. грн. (рівень оплати у 2010 році - 55%).