Данилишин перебуває за кордоном

У правоохоронних органів є багато даних, які підтверджують, що екс-міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН знаходиться за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на брифінгу.

"Багато було даних про те, що він поїхав за кордон, тому залежно від того, де він буде, там і його шукатимемо, якщо будуть офіційні документи на його розшук", - сказав А.МОГИЛЬОВ. Він також додав, що як тільки в Міністерство внутрішніх справ надійдуть офіційні документи на розшук Б. ДАНИЛИШИНА, міліція відразу ж візьметься до його пошуків.

Як повідомляв УНІАН, проти Б. ДАНИЛИШИНА порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, - за фактом спричинення їм збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при погодженні ДП "МА "Бориспіль" застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Деякі ЗМІ, з посиланням на джерела в ГПУ повідомляли, що Б. ДАНИЛИШИН переховується в Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи.

Між тим, у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що колишній міністр економіки України Б. ДАНИЛИШИН нібито знаходиться на території ФРН.

За даними ГПУ, 11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б. ДАНИЛИШИНА в державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв'язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не з'являвся на допити до слідчого прокуратури.