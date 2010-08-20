"Батьківщина" оскаржить рішення Шевченківського суду по РУЕ

Голова партії ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що партія "Батьківщина" оскаржить рішення Шевченківського суду про повернення Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" 12,1 млрд. кубометрів природного газу компанії "РосУкрЕнерго".

Текст відповідної заяви розміщений на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Рішення Шевченківського райсуду приймалося не в суді, а в кабінеті ЯНУКОВИЧА. На жаль, недавня так звана судова реформа позбавила суддів останньої можливості приймати правосудні рішення", - заявляє Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, це рішення фактично означає, що "кожного громадянина України обклали персональним податком на користь особисто ЯНУКОВИЧА, ФІРТАША , БОЙКА та інших представників "РосУкрЕнерго". "Безумовно, ми будемо оскаржити в судах це несправедливе по відношенню до країни і громадянам рішення Шевченківського райсуду. Але треба чесно визнати, що наші суди завжди були слабкою ланкою захисту державних інтересів, а після приходу ЯНУКОВИЧА і впровадження "судової реформи" взагалі перетворилися на другорядний департамент Адміністрації Президента. Тому розраховувати, що в судах вдасться отримати справедливе рішення - марна справа", - вважає лідер партії "Батьківщина".

Ю. ТИМОШЕНКО також повідомила, що Шевченківський райсуд відмовився узяти до розгляду позови тисяч громадян, які намагалися зупинити цю незаконну угоду.

"Нещодавно на вимогу британської розвідки МІ-5 британська баронеса Полін НЕВІЛЛ-ДЖОНСА втратила посаду радника прем'єр-міністра з питань національної безпеки через свої зв'язки зі співвласником компанії "РосУкрЕнерго" Дмитром ФІРТАШЕМ. А у нас на очах усього суспільства ФІРТАШ ділить свої корупційні прибутки особисто з ЯНУКОВИЧЕМ за повної підтримки силових структур: СБУ, ГПУ і судів... Дивно, але світова громадськість, Міжнародний валютний фонд, які також стали свідками цієї брудної угоди, досі не висловили свого обурення із цього приводу", - заявляє лідер "Батьківщини".

Ю. ТИМОШЕНКО вкотре закликала громадян прийти 7 вересня до Верховної Ради, щоб підтримати опозицію для введення з 1 січня 2010 року мораторію на підвищення ціни на газ для населення і житлово-комунальних тарифів. "Якщо ви не хочете з власного сімейного бюджету задовольняти корупційні апетити ФІРТАША і ЯНУКОВИЧА - у перший день роботи Верховної Ради, 7 вересня, прийдіть до стін парламенту і разом з нами вимагайте дотримання своїх прав. Думаю, ви погодитеся, що тільки об'єднання зусиль народу і опозиції та наші одностайні рішучі дії дозволять відстояти ваші законні інтереси", - заявила лідер "Батьківщини".