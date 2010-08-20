Нафта дешевшає

Ціни на нафту в п`ятницю продовжують зниження на фоні сумнівів інвесторів щодо відновлення американської економіки, повідомляє РІА Новини.

Вартість вересневих ф`ючерсів на нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 14.28 мск зменшилася на 1,15 долара за барель, або на 1,6% - до 73,28 долара за барель. Спотова ціна на нафту мазкі Brent до 14.39 мск знизилася на 0,98 долара, або на 1,3% - до 73,65 долара за барель.

За підсумками четверга вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI складала 74,43 долара за барель.

У четвер міністерство праці США опублікувало песимістичні дані по ринку праці. Кількість первинних заявок на посібник з безробіття за тиждень, що завершився 14 серпня, зросла на 12 тисяч в порівнянні з попереднім тижнем - до 500 тисяч. При цьому кількість первинних заявок за тиждень, що завершився 7 серпня, переглянута у бік підвищення - до 488 тисяч з 484 тисяч.

Крім того, у Філадельфії зафіксований сильний спад промислової активності. Економічний індекс Федерального резервного банку Філадельфії в липні впав до мінус 7,7 пункту - це найнижчий показник з липня 2009 року.