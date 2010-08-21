Суд продовжив утримання під вартою звинувачуваних у справі РУЕ

Суд продовжив утримання під вартою другого фігуранта у справі "незаконного" вилучення газу "РосУкрЕнерго" Анатолія Макаренка до 10 жовтня. До цього ж числа продовжили перебування в СІЗО і колишнього заступника голови "Нафтогаза" Ігорю Діденку, пише Дело.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього голови Державної митної служби Анатолія Макаренка до 10 жовтня. Про це повідомив адвокат Макаренко Юрій Сухов.

"Рішення по Макаренку - арешт до 10 жовтня. Такого юридичного беззаконня я не бачив", - сказав він.

Він розповів, що він надав суду висновок Київського національного університету ім. Шевченка за підписом заступника кафедри кримінального права Петра Андрушка, де чітко сказано, що в діях Макаренка неможливо угледіти будь-який посадовий злочин.

"Тобто суд одержав думку фахівця про те, що Макаренко нічого не зробив, і при цьому суд продовжив термін утримання під вартою... В жодній нормальній державі, яка себе поважає, таке не можливе. У нас не правосуддя, а "лівосуддя", - відзначив Сухов.

Нагадаємо, у п`ятницю Печерський райсуд Києва також продовжив арешт колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря Діденка до 10 жовтня.

8 червня СБУ порушила справу за фактом розтрати службовцями "Нафтогаза" шляхом зловживання службовим положенням 11 млрд. куб. м транзитного газу вартістю 33,9 млрд. гривень, який належав компанії "РосУкрЕнерго". Діденко і Макаренко проходять у цій справі як обвинувачені.

Макаренко був затриманий СБУ 23 червня.

30 червня йому було пред`явлено звинувачення в службовій халатності при розмитнюванні 11 млрд. куб. м газу в 2009 році.

2 липня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва, який вибрав запобіжним заходом для Макаренко утримання під вартою строком на 2 місяці до 25 серпня.

Після цього адвокати Макаренка звернулися до Верховного суду скасувати арешт з підзахисного.