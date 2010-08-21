Суд продовжив утримання під вартою звинувачуваних у справі РУЕ
Макаренка і Діденка затримано о 10 жовтня
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього голови Державної митної служби Анатолія Макаренка до 10 жовтня. Про це повідомив адвокат Макаренко Юрій Сухов.
"Рішення по Макаренку - арешт до 10 жовтня. Такого юридичного беззаконня я не бачив", - сказав він.
Він розповів, що він надав суду висновок Київського національного університету ім. Шевченка за підписом заступника кафедри кримінального права Петра Андрушка, де чітко сказано, що в діях Макаренка неможливо угледіти будь-який посадовий злочин.
"Тобто суд одержав думку фахівця про те, що Макаренко нічого не зробив, і при цьому суд продовжив термін утримання під вартою... В жодній нормальній державі, яка себе поважає, таке не можливе. У нас не правосуддя, а "лівосуддя", - відзначив Сухов.
Нагадаємо, у п`ятницю Печерський райсуд Києва також продовжив арешт колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря Діденка до 10 жовтня.
8 червня СБУ порушила справу за фактом розтрати службовцями "Нафтогаза" шляхом зловживання службовим положенням 11 млрд. куб. м транзитного газу вартістю 33,9 млрд. гривень, який належав компанії "РосУкрЕнерго". Діденко і Макаренко проходять у цій справі як обвинувачені.
Макаренко був затриманий СБУ 23 червня.
30 червня йому було пред`явлено звинувачення в службовій халатності при розмитнюванні 11 млрд. куб. м газу в 2009 році.
2 липня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва, який вибрав запобіжним заходом для Макаренко утримання під вартою строком на 2 місяці до 25 серпня.
Після цього адвокати Макаренка звернулися до Верховного суду скасувати арешт з підзахисного.