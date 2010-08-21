Бойко просив в "Газпрому" гарантії

Україна хоче отримати від "Газпрому" гарантії завантаженості своєї газотранспортної системи. Про йшлося 20 серпня у Москві під час зустрічі Міністра палива і енергетики України Юрія Бойка і глави правління НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм Міллером.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, сторони обговорили питання стратегічного партнерства двох країн в енергетичній сфері. Зокрема були розглянуті питання завантаження української газотранспортної системи.

Як наголосив Ю.Бойко, питання завантаження української ГТС надзвичайно важливе для енергетичної безпеки України. "Ми хочемо отримати гарантії від "Газпрому", що будуть достатні обсяги транзиту... Переговори з Росією спрямовані на те, щоб ми не залишилися осторонь транспортних потоків російського газу", - вказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, напередодні управління інформації ВАТ "Газпром" повідомило, що голова Мінпаливенерго Ю.Бойко і голова правління ВАТ "Газпром" О.Міллер відновили переговори про створення спільного підприємства "Нафтогазу" і "Газпрому".