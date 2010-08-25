В Nabucco відмовляються від газу з Ірану

Учасники проекту з будівництва планованого газопроводу Nabucco з країн Каспійського регіону до Європи в обхід Росії відмовилися від постачань газу з Ірану. Про це повідомляє прес-служба консорціуму з управління проектом, повідомляє Українська правда.

Згідно з повідомленням, два розглянуті "підвідні" газопроводи на грузинсько-турецький і іраксько-турецький кордон залишаються на порядку денному, а третій газопровід, який мав би підвести газ на турецько-іранський кордон, вже не планується "через поточну політичну ситуацію".

Консорціум повідомляє, що два зазначені маршрути пропонують "широкий спектр джерел постачання газу для газопроводу Nabucco, який буде отримувати газ з Азербайджану, Туркменістану та Іраку".