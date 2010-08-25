Азаров: Уряд виконав усі зобов'язання перед шахтарями

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд виконав усі зобов`язання перед шахтарями з виплати заробітної плати.

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Вугільна галузь є однією з найбільш пріоритетних для уряду. Доказом цього є виконання урядом у повному обсязі зобов’язань з погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям. Уряд зробив усе, щоб надалі заборгованості не було взагалі», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр звернув особливу увагу на необхідність покращення умов безпеки у вугільно-добувній галузі. «В Україні лише близько 15% шахт відповідають встановленим нормам промислової безпеки. Необхідно запровадити жорсткий контроль за безпекою, виділити значні фінансові ресурси, докласти великих організаційних зусиль», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України, на державних підприємствах вугільної промисловості заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) становить 1 млрд. грн., безпосередньо перед працівниками – 26,3 млн. грн.

18 серпня на засіданні уряду перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству фінансів виділити 800 млн. грн. для виплати зарплат шахтарям до їхнього професійного свята. День шахтаря в Україні святкують в останню неділю серпня.