Азаров заявив про необхідність перегляду газових контрактів з Росією

Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити.

Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми ставимо за мету переглянути дуже невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів у необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» 6 серпня цього року переказав ВАТ «Газпром» близько 780 млн. дол. США за імпортований у липні природний газ. Ціна природного газу для компанії в третьому кварталі цього року становить близько 248 дол. за тис. куб. м.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.

Довідка УНІАН. 21 квітня цього року в Харкові під час робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну були підписані доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року. Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме із знижкою на величину зниження експортного мита при постачаннях газу в Україну, що встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження складе 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і поширюватиметься на обсяги постачань 30 млрд. куб. м у 2010 році, і 40 млрд. куб. м — у подальші роки.

Формула ціни і умова «бери або плати» залишаються без змін. Крім того, скасовані пункти контракту, що відносяться до штрафних санкцій за недобір газу Україною, які на практиці його виконання не застосовувалися. Річні контрактні обсяги газу в 2010 році збільшені до 36,5 млрд. куб. м.

У той же час у контракті від 19 січня 2009 року на транзит російського газу територією України не були передбачені штрафні санкції до "Газпрому" за невиконання зобов`язань щодо транзиту газу.