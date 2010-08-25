Азаров: Уряд розрахувався з шахтарями по зарплаті

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд виконав усі зобов'язання перед шахтарями по виплаті заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

"Вугільна галузь є однією з найбільш пріоритетних для уряду. Доказом цього є виконання урядом в повному об'ємі зобов'язань з погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям. Уряд зробив усе, щоб надалі заборгованості не було взагалі", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр звернув особливу увагу на необхідність поліпшення умов безпеки в вуглевидобувній галузі. "В Україні тільки близько 15% шахт відповідають встановленим нормам промислової безпеки. Необхідно впровадити суворий контроль за безпекою, виділити значні фінансові ресурси, докласти великі організаційні зусилля", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості України, на державних підприємствах вугільної промисловості заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) складає 1 млрд. грн., безпосередньо перед працівниками - 26,3 млн. грн.

18 серпня на засіданні уряду перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству фінансів виділити 800 млн. грн. для виплати зарплат шахтарям до їх професійного свята. День шахтаря в Україні відмічають в останню неділю серпня.