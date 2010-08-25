Підприємства ТКЕ-боржники можуть залишитися без газу

ДК "Газ України" повідомляє, що за наявності у підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгованості за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2009 р., компанія не укладатиме договори на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і припинить виділяти їм планові об'єми природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

При цьому "Газ України" закликає керівників місцевих органів влади і підприємств терміново вжити заходи з погашення заборгованості за природний газ, спожитий протягом опалювального сезону 2009-2010 рр.

Згідно з повідомленням, на 20 серпня, підприємства ТКЕ розрахувалися з ДК "Газ України" за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ лише на 77%. Заборгованість за цей період перевищує 2,28 млрд грн..

Найбільші борги за газ накопичили підприємства ТКЕ Донецької (471 млн грн.), Дніпропетровської (332 млн грн.), Луганської (269 млн грн.), Харківської (227 млн грн.) та Одеської (133 млн грн.) областей.

Крім того, на 20 серпня столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" заборговувала ДК "Газ України" понад 1,94 млрд грн. (рівень оплати в 2010 р. - 55%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ залишається у підприємств ТКЕ Луганської (48%), Закарпатської (52%), Житомирської (62%) областей та м. Севастополь (56%).

У той же час, на 100% розрахувалися теплоенергетичні підприємства Миколаєва, на 97% - Чернівецької, на 95% - Полтавської, на 90% - Львівської та Черкаської областей.

ДК "Газ України" повідомляє, що через низький рівень розрахунків і невиконання договірних зобов'язань зі стовідсоткової оплати вартості спожитого природного газу, упродовж останніх місяців були змінені керівники ряду підприємств. Нові керівники очолили, зокрема, такі підприємства: "Дніпропетровські міські теплові мережі", "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міськради, "Теплопостачання міста Одеси", "Одеська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ", "Північнодонецька ТЕЦ", "Лисичанська ТЕЦ", "Харківська ТЕЦ-5" і "Херсонська ТЕЦ".

У разі порушення теплопостачальниками дисципліни розрахунків за спожитий газ, ДК "Газ України" і надалі ініціюватиме перед державними і місцевими органами влади питання зміни керівників таких підприємств.

Як зазначають у компанії, значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.