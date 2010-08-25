Профспілки: закриття свердловин "Укрнафти" завдасть збитки державі на 250 млн.грн.

Ліквідація 70 свердловин "Укрнафти" принесе державі щорічне недоотримання до бюджету 250 млн. грн. рентної плати за видобуток нафти і газу. Про це сказано у зверненні профспілкових організацій працівників Ахтирського нафтопромислового району ВАТ "Укрнафта" до керівництва держави, переданому агентству УНІАН.

Як сказано у повідомленні, припис прокурора Сумської області, яким від ВАТ "Укрнафта" вимагається вжити невідкладні заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом звільнення незаконно зайнятих земельних ділянок і припинення видобутку вуглеводнів на 70 нафтогазовидобувних свердловинах, передбачає фізичну ліквідацію цих добувних свердловин.

Як заявляють профспілки, це, у свою чергу, спричинить значне зменшення об'ємів видобутку нафти і газу, істотне зменшення надходжень податків та інших обов'язкових платежів до бюджету (ренти, збору за геологорозвідувальні роботи, плати за користування надрами, ПДВ, податку на прибуток, плати за землю), скорочення чисельності штату нафтогазовидобувного управління "Ахтирканафтогаз" та Ахтирського управління бурових робіт. Крім того потрібні будуть значні витрати на фінансування заходів з ліквідації свердловин, можливе виникнення ризиків екологічного характеру, сказано у повідомленні.

При цьому скорочені будуть 190 працівників "Ахтирканафтогаз" і понад 600 працівників Ахтирського УБР.

У зв'язку з цим, профспілкові комітети звертаються до керівництва держави щодо недопущення настання украй негативних наслідків, які матимуть місце при ліквідації свердловин через недосконале земельне законодавство, а також просять вирішити проблеми, що виникають при оформленні права користування земельними ділянками під об'єктами нафтогазовидобування.

Як підкреслюють профспілки, надаючи ліцензію на видобуток вуглеводнів, затверджуючи програми розробки нафтогазових родовищ і контролюючи їх виконання, державу має на увазі, що земельні ресурси в межах гірського відведення використовуються для цих самих потреб, адже використання надр неможливе без використання землі.

У той же час, сказано у повідомленні, чинне законодавство не допускає зміну цільового призначення земельних ділянок, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. За даними профспілок, починаючи з 2004 р., незважаючи на підготовлені згідно з вимогами земельного законодавства матеріали з відведення земельних ділянок під розміщення свердловин ніякого позитивного рішення Верховної Ради України і Кабінету міністрів України не було.

Як наслідок, через об'єктивну неможливість оформлення права користування землею у встановленому законодавством порядку, діяльність структурних підрозділів ВАТ "Укрнафта" в Сумській області знаходиться під постійним тиском з боку контролюючих і правоохоронних органів.

За даними профспілок, тільки рентних платежів за видобуток нафти і газу з цих 70 свердловин протягом 2007-2009 рр. і першого півріччя 2010 р. сплачено до бюджету у розмірі 1,195 млрд. грн., збору за геологорозвідувальні роботи - понад 52 млн. грн., плати за користування надрами - понад 44 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у результаті проведеної прокуратурою Сумської області перевірки дотримання вимог земельного законодавства структурними підрозділами ВАТ "Укрнафта" під час видобутку вуглеводнів встановлено, що вони на території 3 районів незаконно розмістили 70 нафтогазовидобувних свердловин і без дозвільних документів використовують 99 земельних ділянок загальною площею 55 га.

На початку серпня прокуратура Сумської області повідомила про порушення кримінальної справи проти службових осіб ВАТ "Укрнафта" за фактами зловживання службовим становищем і незаконного використання земель для розміщення нафтогазовидобувних свердловин.

Як зазначають у прокуратурі, без наявності належним чином зареєстрованих договорів оренди для розміщення 74-х нафтогазовидобувних свердловин використовують понад 77 гектарів земель сільськогосподарського призначення, у тому числі 21 ділянка площею 15 га земель державної власності.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об'єму видобутку в країні.