«Нафтогаз» оскаржив рішення в справі RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз України» подала апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, яке підтверджує вердикт Стокгольмського арбітражу про те, що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути компанії «РосУкрЕнерго» газ.

Про це заявив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, повідомляє "Радіо Свобода".

«Давно», – відповів міністр на запитання, чи подали апеляцію. Інших подробиць він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, Ю.БОЙКО доручив НАК «Нафтогаз України» подати апеляцію на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня ц.р., яким підтверджується рішення Стокгольмського арбітражного суду, що зобов`язав держхолдинг повернути швейцарській RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

Нагадаємо, 19 липня ц.р. компанія «РосУкрЕнерго АГ» звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу.