Цьогоріч в Україні відкриють нову сонячну електростанцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вже цього року в Україні буде введена в експлуатацію одна з найбільших у Європі електростанцій, яка використовуватиме енергію сонця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив на засіданні Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні в Києві.

Водночас глава держави не уточнив, де ця електростанція буде розташована.

«А завод з виготовлення сонячних батарей буде відкритий вже у вересні», - також повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Як підкреслив Президент, введення в експлуатацію електростанцій, які використовують альтернативні джерела енергії, зокрема, вітер і сонце, є важливими заходами у рамках реалізації національних проектів з метою економічного розвитку України та проведення в державі масштабних реформ.