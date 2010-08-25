Розробника ТЕО будівництва терміналу в Одесі визначать цьогоріч

Відбір розробника техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Одесі терміналу для приймання зрідженого природного газу буде завершений до кінця 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ.

«До кінця року буде завершений процес відбору розробників ТЕО, буде запропонована корпоративна модель», – сказав він.

За словами міністра, Україна мала б величезну економію державних коштів, якби термінал на сьогодні був уже збудований.

«Ми проводили (зустрічі – УНІАН) вже з власниками ресурсів. У нас зрозуміло, хто буде постачальником сировини...», – сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв постанову про будівництво в Одесі терміналу для приймання зрідженого природного газу (ЗПГ). «Відповідна постанова прийнята ще місяць тому», – сказав міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО в прямому ефірі на телеканалі «Інтер» 12 червня ц.р.

При цьому міністр додав, що вже «пройшли дуже перспективні переговори з нашими азербайджанськими партнерами, які з Румунією і Болгарією будують термінал зрідженого газу в Кулеві в Грузії, і ми будемо там партнерами з викупу певного обсягу зрідженого газу, і постачанню в нашу країну через термінал в Одесі».

За словами міністра, програма розрахована на 4 роки. Вартість будівництва терміналу складе близько 1 млрд. дол., потужність – 5 млрд. кубометрів за рік на першому етапі і 10 млрд. куб. м за рік – на другому. Ресурсною базою для терміналу в Одесі стане родовище «Шах-Деніз-2» в Азербайджані.

Довідка УНІАН. У липні 2009 року Міністерство палива та енергетики України вирішило створити робочу групу для координації робіт з реалізації проекту будівництва в Україні терміналу для приймання зрідженого природного газу.