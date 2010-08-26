Через пожежу на шахті евакуювали 105 гірників

У середу о 15.45 в Дзержинську Донецької області на шахті "Північна" на поверхні сталася пожежа на генераторі постійного струму в машинному відділенні, який забезпечує струмом підйомник.

О 18.20 три відділення Державної пожежної охорони пожежу ліквідували, повідомили УНІАН в прес-службі МНС.

105 гірників, які працювали в шахті, виведені на поверхню. Жертв і потерпілих немає. Причину пожежі встановлюють.