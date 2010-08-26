Експерт: Україна доб’ється перегляду цін на газ, пожертвувавши ГТС чи збільшивши об’єми закупівлі

Україна зможе добитися перегляду "Газпромом" цін на російський газ, лише пожертвувавши контролем над власною газотранспортною системою або збільшивши об'єми закупівлі імпортного газу.

Таку думку УНІАН висловив голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива Іван НАДЕІН.

"Перегляд формули, згідно з якою формується ціна на газ для України, украй невигідний РАО "Газпром". У нинішньому контракті їх усе влаштовує, тому піти на поступки вони зможуть тільки якщо доб'ються своєї головної мети - контролю над газотранспортною системою і збільшення об'ємів закупівлі блакитного палива", - зауважив він.

На думку експерта, сьогодні вже можна з упевненістю констатувати, що на ринку надлишок блакитного палива - активно розвиваються проекти з виробництва зрідженого природного газу, з'являються нові технології газодобування, у тому числі, і видобуток сланцевого газу. "Усі ці чинники вже чинять помітний вплив на ринок: ціни на газ сильно впали. У цій ситуації РАО "Газпром" намагається мати хорошу міну за поганої гри, і як можна дорожче продати свій ресурс", - підкреслює І.НАДЕІН.

За словами експерта, РАО "Газпром" прагне обмежити конкуренцію на європейському ринку і веде переговори з Катаром про зниження постачань газу в країни ЄС. Паралельно, у рамках газового ОПЕК, здійснюються спроби домовитися про утримання цін на газ на світовому ринку.

"Але поки не усе виходить, і під тиском економічних чинників РАО "Газпром" вимушений переглядати ціни на газ. Зокрема, минулого тижня стало відомо про зниження цін на блакитне паливо для Латвії", - сказав І.НАДЕІН.

У цій ситуації, вважає експерт, Україна не повинна випереджати події і тим більше йти на значні поступки під час переговорів з РФ.

"Знижка на газ, яку ми отримали у квітні, діє 3 роки. І, замість того, щоб збільшувати закупівлі блакитного палива і витрачати на це додаткові мільярди доларів, краще ці кошти скерувати на будівництво терміналу зрідженого газу, реалізацію програм енергозбереження, розвитку альтернативної енергетики і так далі Тому що через рік-два Росія буде вимушена сама переглядати формулу розрахунку ціни на газ", - підсумував І.НАДЕІН.

***Ряд українських ЗМІ раніше повідомляли про те, що українська сторона планує домагатися від Росії зниження ціни на газ шляхом збільшення об'єму закупівель або створення спільного підприємства.