"Газпром" погрожує Литві судом за реформування ГТС

"Газпром", єдиний постачальник газу в Литву, пригрозив Вільнюсу судом у тому випадку, якщо Литва без консультацій з концерном реформуватиме газотранспортну систему.

Раніше повідомляли, що влада Литви, намагаючись позбавитися від впливу "Газпрому", ініціювала розділ Lietuvos Dujos на транспортну і торговельну складові. При цьому понад 37% Lietuvos Dujos належить російському концерну.

Як повідомляє агентство REGNUM, 25 серпня прем'єр-міністр Литви Андрюс КУБІЛЮС і міністр енергетики Арвідас СЕКМОКАС визнали, що в уряд надійшов лист "Газпрому", у якому заявляють про можливість подачі позову в міжнародний арбітраж. При цьому А. СЕКМОКАС заявив, що тон листа "досить ультимативний" і його можна трактувати "як тиск великої компанії на маленьку країну".

Уряд Литви у липні розглянув законопроект про розподіл національного газового концерну Lietuvos dujos на два підприємства (транспортну і торговельну компанії) не пізніше березня 2012 року. Таку можливість передбачає прийнятий у 2009 році Третій енергопакет ЄС, спрямований на розвиток конкуренції на ринках енергій. Аналогічне рішення щодо газової компанії Eesti Gaas, яка на 47% належить "Газпрому" та "Ітері", готує Естонія.

Країни Прибалтики платять за російський газ найвищі ціни в ЄС, зазначає Лента.ру. Так, ціна природного газу в Литві на 100-150 доларів вища за ціни на газ в Західній Європі. Влада Естонії і Литви вважає, що виділення газотранспортної системи в окрему компанію дозволить створити конкуренцію на газових ринках і знизити ціни на газ.

Литва, провідний споживач російського палива у Прибалтиці має намір побудувати термінал зрідженого газу потужністю в 3 мільярди кубометрів на рік. Це, на думку Вільнюса, дозволить Литві повністю відмовитися від дорогого російського газу. При цьому в уряді Литви стверджують, що не розділивши розподіл і транспортування газу, будувати термінал немає сенсу, оскільки держава не керує газотранспортними магістралями.

Eesti Gaas та Lietuvos dujos є монополістами з транспортування і розподілу, а також продажу російського газу в Естонії і Литві. Акціонерами Eesti Gaas є "Газпром" (37% акцій), E.ON Ruhrgas AG (33,66%), Fortum (17,72%), Itera Latvija (9,85%) та міноритарії. Акціонерами Lietuvos dujos є E.ON Ruhrgas International (38,9%), "Газпром" (37,1%) та уряд Литви (17,7%).