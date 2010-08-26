Завтра у Москві знову відбудуться переговори з «Газпромом»

27 серпня в Москві пройде черговий раунд переговорів міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА з керівництвом "Газпрому".

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ.

Зокрема, відповідаючи на питання, яку позицію займає російська сторона щодо пропозиції прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА переглянути газові контракти, С. КУПРІЯНОВ сказав: "Конкретно цю заяву ми ніяк не коментуємо. Завтра у нас в гостях Ю. БОЙКО, можливо, він роз'яснить позицію України із цього приводу. Можливо, після цього ми коментуватимемо".

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. "Ми ставимо метою переглянути украй невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів в необхідності це зробити", - сказав М.АЗАРОВ.

Голова уряду зазначив, що у першу чергу в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який купує Україна у Росії.

За інформацією ЗМІ, в обмін на здешевлення газу Україна готова збільшити закупівлю газу в Росії з 55 до 75 млрд. кубометрів на рік, а також піти на поступки у питанні створення СП з "Газпромом".

20 серпня в Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

НАК "Нафтогаз України" 6 серпня цього року перерахувала ВАТ "Газпром" близько 780 млн. дол. США за імпортований в липні природний газ. Ціна природного газу для компанії в третьому кварталі поточного року складає близько 248 дол. за тис. куб. м.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з "Газпромом" за поставлений газ.