Могильов підтверджує, що МВС розшукує Данилишина

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ підтверджує, що працівники органів внутрішніх справ розшукують колишнього міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Його розшукують, як і усіх інших осіб, яких розшукують за скоювання злочинів", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, щодо Б. ДАНИЛИШИНА порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Карного кодексу - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, - за фактом нанесення збитку державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП "МА "Бориспіль" застосування процедури закупівлі у одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела у Генпрокуратурі повідомляли, що Б. ДАНИЛИШИН переховується в Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи.

У Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що Б. ДАНИЛИШИН нібито знаходиться на території ФРН.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б. ДАНИЛИШИНА в державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв'язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не являвся на допити до слідчого прокуратури.

11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

20 серпня А. МОГИЛЬОВ заявив, що у правоохоронних органів є багато даних, які підтверджують, що Б. ДАНИЛИШИН знаходиться за кордоном.